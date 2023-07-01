Muğla'da Bodrum Kaymakamlığı tarafından Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleşti.

Törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Meclis Üyesi Emel Çakaloğlu, Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, İMEAK Bodrum Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Koray Kemiksiz ve daire amirleri katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından Ulu Önder Atatürk ile şehitlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Aynı anda Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’nca VHF Kanal 16’dan verilen işaretle limanda bulunan gemiler, 1 dakika süreyle selam düdüğü çaldı. İstiklal Marşı ile Türk Bayrağı’nın göndere çekilmesinin ardından Bodrum Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Törenin ardından protokol, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait tekneyle açılarak Mustafa Kemal Atatürk ve şehit denizcilerin aziz hatıraları anısına hazırlanan çelengi denize bıraktı.

“DERİN MAVİ” SERGİ AÇILIŞI

1 Temmuz Kabotaj Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Trafo Bodrum Kafe’de Tahsin Ceylan’ın “Derin Mavi” sergi açılışı gerçekleşti.

Bodrum’un yer üstü doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerine su altındaki doğal hazineleri de katmak için Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesi iş birliğinde başlatılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan Bodrum su altı görsellerinden oluşan serginin açılışına Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi katıldı.

Sergi açılışında konuşma yapan Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan, proje ile ilgili bilgilendirmeler yaparken Bodrum’un faunasını ve florasını gösteren önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un sadece karasal güzellikleriyle değil, su altı güzellikleriyle de ünlü olduğunu belirtirken “Böyle güzel ve anlamlı çalışmalarla, sergilerle kabotajı, denizlerimizi daha iyi tanıyoruz.” diyerek bu anlamlı çalışmalar için katkı sunan herkese teşekkür etti. Başkan Aras ayrıca Bodrum’un denizcilik ve süngercilik tarihiyle ilgili bilgiler de vererek su altı arkeolojisinin ortaya çıkışından bahsetti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, 20 yıl sonrasının nasıl olacağını şimdiden çok kestirememekle beraber yapılan bu kitabın, çekilen videonun çok kıymetli olacağını düşünerek bu projede yer almaya çalıştıklarını belirtti. Kaymakam Bayar, bazı insanların dünyayı çok hoyratça kullandığını bazılarının da çok dikkatli kullandığını söylerken aslında bu projede hoyratça kullananlara ya da kullanabilecek olanlara bir nebze de olsa dünyanın sınırlı ve gelecek nesillere üzerlerindeki emanet olduğunu hatırlatmaya çalıştıklarını söyledi.