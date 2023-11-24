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24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Bodrum’da bir dizi etkinlik düzenlendi. Başkan Aras ve belediye ekipleri okullara ziyaretler gerçekleştirdi.MUĞLA (İGFA) - 24 Kasım Öğretmenler günü kutlama programı Belediye Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı.

Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, çevre okullardan öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaparak öğretmenler gününü kutladı.

Öğretmenler günü programı Herodot Kültür Merkezi’nde devam etti. Program öncesinde Kaymakam Çit, Belediye Başkanı Aras, Milli Eğitim Müdürü Aldal ile protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenlerin hazırlamış olduğu resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan program, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aldal’ın konuşması ile sürdü. Konuşmaların ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrenciler ve masa tenisi turnuvası ile 3 Sayı Atma basketbol turnuvasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi.

Öğretmenler günü programı, öğretmenlerin halk oyunu gösterisi ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile sona erdi.

Bodrum Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda görev yapan öğretmenlere çiçek takdim edildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcıları İbrahim Akbaş, İlknur Ülküm Seferoğlu, Ummahan Yurt, Yaşar Çelikkan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Durmuş Turkan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek, Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Bahar, Zabıta ve Saha Çözüm personelleri ile birlikte okulları tek tek gezerek öğretmenler gününü kutlayıp çiçek takdiminde bulundu.