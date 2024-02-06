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Bodrum Belediyesi ve Bodrum Rotary Kulübü iş birliğiyle 6 Şubat depreminin yıl dönümünde etkinlik gerçekleştirildi MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü ile Bodrum Rotary Kulübü tarafından 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen büyük afetin yıl dönümü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan Mahalle Afet gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG AMEDER) yerleşkesinde yapılan etkinliğe, Mahalle Afet Gönüllüleri, Bodrum Rotary Kulübü üyeleri ve Bodrum Belediyesi Afet ve Koordinasyon Müdürü Kenan Apaydın ile Muhtarlık İşleri Müdürü Murat Kurtini katıldı.

Etkinlikte Mahalle Afet Gönüllülerinin sayısının artmasının önemine değinilirken konteyner içinde bulunan yardım malzemeleri tanıtıldı.

Bodrum Rotary Kulübü 2440. Bölge Federasyon Başkanı Ayşe Mücella İsbir, yaptığı açıklamada, “Bodrum Mahalle Afet Gönüllüleri ile birlikte bugün, 6 Şubat anısına böyle bir farkındalık yaratmak ve Mahalle Afet Gönüllülerinin artması, Bodrum Belediyesinin ve Rotary Kulübünün çalışmaları hakkında farkındalık yaratmak istedik. Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kalan vatandaşlarımıza da yardımlarımızın her zaman devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.