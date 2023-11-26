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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şiddetli fırtınadan etkilenen esnafı ziyaret etti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi, 25-26 Kasım tarihlerinde yarımada genelinde hissedilen şiddetli fırtınanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, belediye başkan yardımcıları, ilgili müdürlükler ve birim amirleri ile birlikte Gümüşlük Mahallesi sahil şeridinde bulunan işyerlerinde maddi zarar gören esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi'ne giderek fırtınadan etkilenen esnafı ziyaret eden Başkan Aras, yaşanan olumsuzluklarla ilgili bilgi alarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Zabıta ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından tespitlerin devam ettiğini ifade eden Başkan Aras, "Bölgemizde gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına sebebiyle, özellikle Gümüşlük Mahallesi'nde deniz suyunun karaya sürüklenmesiyle birlikte sahil şeridinde yer alan işletmelerimizde maddi zararlar meydana gelmiş durumda. Esnafımızla görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ekiplerimiz tespitlerini yapıyor. Gerekli temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını hemen başlattık. Bodrum Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.