Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri, çocuklarda çevre bilincinin yer edinmesi için okullarda “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm” konulu eğitimler düzenliyor.MUĞLA (İGFA) - Şu ana kadar 14 farklı okulda yüzlerce öğrenciye ulaşan Bodrum Belediyesi ekipleri, ilk olarak 20 Mart günü Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ile Cumhuriyet Ortaokulu’nda eğitim vermeye başladı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli mühendis ve tekniker personellerce verilen eğitimlerde “sıfır atık, geri dönüşüm, atık yönetimi, atık türleri ve geri dönüşüm basamakları” kavramları açıklanırken Bodrum ilçesinde yapılan uygulamalar hakkında çocuklara bilgiler veriliyor.

“Bilinçli nesiller Bodrum’un geleceği olacaktır” temasıyla hareket eden ekipler bugüne kadar; Atatürk İlkokulu, Güler-Mustafa Kızılağaç İlkokulu, Hüseyin Boyacı İlkokulu, Umurça Ömer Akın İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, H. Turgut Karabağlı Ortaokulu, Mahinur-Cemal Uslu Ortaokulu, Merkez Turgutreis Ortaokulu, Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu-Ortaokulu ve Kerem Aydınlar Ortaokulu’nda çalışmalarını tamamladı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” olan bugünde ise Şehit Serkan Göker İlkokulu ve Cahit Özvezneci İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Yarımada genelindeki tüm okullarda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Geleceğimiz büyük tehlike altında. Küresel ısınmadan kaynaklı iklim değişikliği etkilerini her geçen gün yakından hissediyoruz. Bodrum’da başlattığımız çalışmalar kapsamında genç nesillerimizin de atık yönetimi, sıfır atık konularında bilgilenmesi için çalışıyoruz. İnanıyorum ki gençlerimiz sayesinde çok daha yaşanılabilir bir kente sahip olacağız” dedi.