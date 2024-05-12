Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port aynı anda 2 kruvaziyer gemisi ağırladı.MUĞLA (İGFA) - Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in portföyünde yer alan Bodrum Cruise Port, dün 2 kruvaziyer gemisini birden ağırlarken, bir yandan da sosyal sorumluk projesini hayata geçirdi.

Virgin Voyages’a ait Resillient Lady ve Marella Cruises’a ait Marella Discovery gemileri toplamda 4 bin 295 yolcu ile Cruise Port’u ziyaret etti.

Bodrum Cruise Port aynı anda Bodrum Cumhuriyet Orta Okulu’ndan 30 öğrenci ve 3 öğretmenin katılımı ile bir sosyal sorumluluk projesini de gerçekleştirdi.

Limana gelen öğrencilere liman ile ilgili genel bilgilendirmeler yapılırken, sonrasında Marella Discovery gemisinde gezi düzenlendi. Öğrencilere gemide denizcilik, kruvaziyer turizmi ve denizlerin korunması hakkında eğitim verilirken, Turmepa’nın hazırladığı okyanusların korunmasını konu alan çizgi film gösterimi de gerçekleştirildi.

Bir yandan kruvaziyer gemilerine üstün bir hizmet sunarken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü, Aziz Güngör, “Etkileyici gemi yelpazesi ve yolcularımıza olağanüstü hizmet sunma konusundaki sürekli kararlılığımızla bu yıl Bodrum'da başarılı bir kruvaziyer sezonu daha bekliyoruz. Bununla birlikte gelecek nesillere denizlerin önemini anlatırken, sektörümüzü de tanıtıyoruz. Böylece hem sektörümüzde hem de denizlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanması noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz” dedi.