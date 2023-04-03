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Muğla’da kaza yapan araçta iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Muğla’da kaza yapan araçta iki kişi yanmaktan son anda kurtuldu

İlçede dün etkili olan kuvvetli rüzgar bugün fırtınaya döndü. Güneydoğu yönünden esen fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. Bitez İskelesi’nde demirli bir balıkçı teknesi su alarak battı. Batan tekne, yanındaki tekneye de hafif şekilde, zarar verdi. Ahşap tekne, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle günlük yaşam olumsuz yönde etkilendi, balıkçı teknesi battı.

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