Bodrum Belediyesi,gıda israfının önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Gıda Bankacılığı Sistemi Projesini hayata geçirdi.MUĞLA (İGFA) - Ocak 2022’de Bodrum Belediyesi ileBodrum Sosyal Yardımlaşma Derneği arasında iş birliği protokolü imzalanarakbaşlayan Gıda Bankası Sistemi Projesi, Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hayata geçirildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal HizmetlerBirimiekipleri, gıda israfını önlemekveihtiyaç sahibi kişilereulaşabilmek adına Gıda Bankacılığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

GIDA BANKACILIĞINA YAPILAN BAĞIŞLARDA ÖNEMLİ VERGİ AVANTAJI

Gıda Bankacılığı kapsamındafaaliyet gösteren Bodrum Sosyal Yardımlaşa Derneği’ne bağışlanan gıda, yakacak, temizlik ve giyecek malzemelerinin maliyetlerinin tamamı Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisinden indirim konusu yapılabilirken bu da bağışçılara önemli bir vergi avantajı sağlıyor.

Bodrum Belediyesi, Gıda Bankacılığı kapsamında 2023 yılının ilk 6 ayında13 mahallede,toplam bin 750 haneye gıda desteğinde bulundu. Ekipler, bağış takiplerini, kabul ve onaylarını belediyenin “Fazla Gıda Portalı” üzerinden yapıyor. Sağlık bakımından sakıncası olmayan, son tüketim tarihleri geçmemiş, paketleme ya da etiket hatası sebebiyle satılamayan ürünleralındıktan sonra uygun bir şekilde paketleme yapılıp Herodot Kültür Merkez’indeki soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Sosyal Hizmetler Birimi ekipleri,düşük gelirli ailelerin tespiti için ev ziyaretleri ve gelir tespiti görüşmelerinden sonra belirlenen aileler deşifre edilmedenürünlerdağıtılıyor.

AHBAP Derneği ile yapılan görüşmeler sonucu alınan bin adet gıda kolisi, 300’er adet kırtasiye ve gıda çeki gibi önemli bağışlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca bir hayırsever tarafından geçtiğimiz günlerde derneğe 280gıda kolisi teslim edildi.

Kış aylarında üreticilerin elinde kalan ve satamadığı iki ton mandalinaBodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Gıda Bankacılığı kapsamında alınan yardım ve bağışlar deprem bölgesinde bulunan ihtiyaç sahiplerine de ulaştırıldı.

Gıda Bankacılığının önemine vurgu yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, günümüz sorunlarından biri olan gıda israfının ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkati çekerek, “İsrafın önlenmesi, sosyal dayanışmayı artırmak ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşabilmek amacıylaGıda Bankacılığı Sistemi ProjesiniBodrum Belediyesi olarak gerçekleştirdik. Talep edilen ürün teminini hızlı bir şekilde sağlamak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak adına Gıda Bankacılığı bizim için önem arz etmektedir. Gıda Bankacılığı, ekip arkadaşlarımın özverili çalışmasıyla devam edecektir" dedi.