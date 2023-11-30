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Bodrum Belediyesi tarafından Uluslararası Çalışma Örgütü ILO 190 Belgesi’ni imzalamak üzere basın toplantısı düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen basın toplantısında (ILO) 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi imzalandı.

İmza töreni ve tanıtım toplantısına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, meclis üyeleri, CHP Kadın Kolları ilçe örgütü üyeleri, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi, birim müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Törende Sunucu Banu Tarancı, ILO 190 Sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi’nin amaç ve kapsamını okurken CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, ILO 190 belgesinin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bütün birimlere gönderildiğini belirterek, “CHP Kadın Örgütü olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde bir belge paylaştık. Bu belge uluslararası çalışma örgütünün ilgili sözleşmesi ILO 190 kapsamında bir politika belgesiydi. Bunu aynı gün ilgili tüm birimlerimize gönderdik. Bu politika belgesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün 190 sayılı sözleşmesini kapsıyor. ILO 190 çalışma barışını sağlamak amacıyla çalışma yerindeki şiddet ile mücadeleyi, her türlü taciz, şiddet gibi vakalarda iş yerinde barışın sağlanmasını, insanca koşullarda çalışmayı hedefliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri belediyelerimiz esas alacak ve her türlü ayrımcılığın dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısında duracağız. Belediyelerimiz tarafından Cinsiyet Eşitliğine yönelik olarak bilincin ve farkındalığın artırılması için eğitimler verilecek ve bu eğitim süreleri çalışanların iş sürelerinden sayılacak” dedi.

Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, CHP olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda kararlılıkla ve samimiyetle çalışmaya, sosyal ve toplumsal yaşamda eşitlik mücadelesi veren tüm kadınlarla yol yürümeye devam edeceklerini belirterek sözlerine son verdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “2019 yılında kabul edilen bu sözleşmeyi Türkiye henüz imzalamadı” diyerek sözlerine başlarken sözleşmenin önemine değindi. 2019 yılından bu yana belediyenin uygulamış olduğu politikalar ile kadınlarla ilgili önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Başkan Aras, imzaladıkları toplu sözleşmelerin kapsamının da çok geniş olduğunun altını çizerek, “Daha bunu imzalamadan zaten bütün imzaladığımız toplu sözleşmelerde her zaman kadına şiddet, tacizi önleme, mobbing, istikrar gibi konularda hep kararlı durduk ve sendikaların bizlerden taleplerini olumlu karşıladık. Altına imzamızı attık ama sadece imza atmakla kalmadık. Bizzat uyguladık. Bunu da 4 yıldır basınla veya belediyeden aldığınız haberlerle takip edebilirsiniz” diye konuştu.