Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da meydana gelebilecek yangın, kaza, mahsur kalma vb. itfai olaylara daha hızlı ve etkin müdahale edebilmek için İtfaiye hizmet binasının temelini attı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Muğla CHP Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun ve Gizem Özcan, CHP Bodrum ilçe başkanı Tuna Işın, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve çok sayıda davetli katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından temeli atılan itfaiye hizmet binası 3 kattan oluşurken 1433 metrekare inşaat alanına sahip ve çatısında 86 KW güneş enerji santrali bulunuyor.

46 Milyon 617 Bin TL yatırımla temeli atılan tesisin 210 günde tamamlanması planlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci: “Vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olan itfaiyemiz gücüne güç katıyor. Bodrum Belediyesi olarak büyükşehir belediyesi ile iş birliğimiz artarak devam ediyor.” dedi

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Muğla’nın tüm ilçelerine eşit şekilde hizmet götürüyor. Bugünde Bodrum’umuzun ihtiyaçlarından biri olan Bodrum İtfaiye Hizmet Binasının temelini atıyoruz.” şeklinde konuştu.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, “Merkezi hükümet belediyelerin çalışmasını engellemeye çalışıyor. Vergi borcu, SSK borcu ile sıkıştırıp hizmet edemeyecek hale getirmeye çalışıyorlar ancak bizim belediyelerimiz yatırım ve hizmetlerine devam ediyor.” Dedi

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun: ‘Büyükşehir belediyemizin hizmetleri devam ediyor. Bugün Bodrum’da itfaiye hizmet binasının temelini atarak Bodrumun önemli bir ihtiyacını karşılamış durumdayız emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “CHP’li belediyelerimiz Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerine cevap veriyor. Belediyelerimiz, hayata geçirdikleri sosyal politikalarla vatandaşlarımızın yanıda oluyor ve olmaya devam edecek.

BAŞKAN ARAS: HEDEFİMİZ GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR DÜNYA BIRAKMAK

Temel atma töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Küresel ısınmanın etkisiyle daha sıcak ve kuru hava koşulları, orman yangınlarını daha sık ve yıkıcı hale getiriyor. 2020’den bu yana Bodrum ve Muğla genelinde yaşadığımız yangınlar ekosistemleri tahrip ederken yaşam alanlarımızı da tehdit ediyor.” dedi.

Başkan Aras, “Göreve geldiğimiz ilk 100 günde Muğla genelinde 2198 yangına ve 835 kaza kurtarma ile su baskınına müdahale ettik. Bodrum’da da yapımızı güçlendirmek adına buradayız. İtfaiye hizmetleri toplumun güvenliği ve sürdürülebilir bir gelecek için vazgeçilmezdir. Bu nedenle itfaiye örgütümüzün hem teknik kapasitesini hem de personel kalitesini artırmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Başkan Aras, “Yangınla mücadelede aynı zamanda su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için de önemli ve gereklidir. Su kaynaklarımızın azalması, tarım ve içme suyu arzını tehdit ediyor. Bu da; gıda güvenliği ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratma ihtimalini büyütüyor.” ifadelerini kullandı.

Aras konuşmasının sonunda, “Bugün burada attığımız temel sadece bir binanın değil aynı zamanda daha güvenli, daha dirençli ve daha sürdürülebilir geleceğin temelidir. Yerel yönetimler olarak bizler; halkımızın güvenliği ve refahı için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu çabalarımızın, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefimize katkı sağlayacağına inanıyorum.” İfadelerini kullandı.