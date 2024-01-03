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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın öncülüğünde, 2019 yılından bu yana ilçe genelinde sürdürülen kaçak yapılaşma mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Gündoğan Mahallesi’nde yapılan kaçak inşaatın ağaç dallarıyla gizlenmeye çalışılması şaşkınlık yarattı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi, kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uyguluyor.

2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Aralık ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 Türk Lirası para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, 2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında bugüne kadar 989 kaçak yapı yıkıldı, 6 bin 961 yapıya mühürleme işlemi uygulandı ve 2 bin 860 dosya yıkım programına alındı.

AĞAÇ DALLARIYLA KAPATTILAR

Belediyenin ilgili birimlerine gelen ihbarlar dışında, Zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri denetimler gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği denetimler sırasında, Gündoğan Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde şahıs arazisinde yapılan kaçak inşaat tespit edildi. Kaçak inşaatın fark edilmemesi için ağaç dallarıyla kapatılmış olduğunu gören Zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri uyguladı.

Belediye Başkanı Ahmet Aras, kaçak yapılaşmayla mücadele ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Belediye ekiplerimiz, 2019 yılında itibaren yürüttüğü kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizde gerçekleşen kaçak yapılaşmaları önleyebilmek için yetki ve imkanlarımız çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyor, kentimizin geleceğini korumaya çalışıyoruz. İlk günden itibaren tüm hassasiyetiyle bu mücadeleyi sürdüren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bodrum’un geleceği, yarınlarımız için kaçak yapılaşma ile mücadelemize taviz vermeden devam edeceğiz.”