Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından sokak hayvanları için takılan otomatik sulukların bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyorMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılamak üzere Bodrum’un mahallelerinde belediye tarafından takılan sulukların kontrol ve bakımlarını yaparak ihtiyaç olduğu tespit edilen yerlere Bodrum Kent Konseyi ve gönüllülerle iş birliğinde otomatik sulukları yerleştiriyor.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Engin Doğan, sokak hayvanları için kapıların önüne bir kap su ve mama bırakmamız gerektiğini hatırlatarak, otomatik sulukların ihtiyaç duyulan yerlere yerleştirildiğini, sulukların üzerinde bulunan numaralarla bıraktıkları yerdeki vatandaşların ya da gönüllülerin adı, soyadı ve konumunu kayıt altına aldıklarını söyledi.

Doğan, sulukların çöp kutusu olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat çekerken sağlıksız bir hayvan topluluğunun insanlara geçebilecek rahatsızlıklara sahip olabileceğinin de altını çizdi.

Bu arada 13 veteriner hekim, 8 veteriner teknikeri ve 17 saha personeli ile Bodrum’daki sokak hayvanlarına 7/24 hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü, tam donanımlı petbulance ve gezici sağlık aracı ile de sokakta hasta olduğu bildirilen sokak hayvanlarına sağlık kontrollerinin yapıldığı kaydedildi.