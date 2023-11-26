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Bodrum Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde “Söz Kadınlarda” toplantısı gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde “Söz Kadınlarda” toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Toplantıya Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, CHP Bodrum Kadın Kolları Başkanı Umut Anıl Özdoğan, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği’nden Figan Erozan, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ile çeşitli parti ve sivil toplum kuruluşlarından konuklar, kadınlar, basın mensupları, ilgili birim personelleri katıldı.

Sunucu Banu Tarancı’nın sunumuyla başlayan programda Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Eşitlik Çalışmaları ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Politikaları ile ilgili 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Bodrum’da geçtiğimiz gün yaşanılan kadın cinayetine değinerek sözlerine başlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşanılan durum sonrası büyük üzüntü duyduklarını belirtirken belediye olarak kadınlara yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kente katkı sunmasını temenni etti.

Kadın olmadan hiçbir politikanın gerçekleşebilmesinin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Aras,“Atamızın bundan 100 yıl önce yapmaya çalıştığı kadın politikaları üzerinden, kadın hakları üzerinden yobazlarla mücadele etmektir. 100 yıllık Cumhuriyet geleneklerine sahip çıkmak zorundayız. Kadınlar hayatın her alanında baskı ve şiddetle karşı karşıya kalıyorlar. Bu zihniyet kadın ve erkeği eşit görmüyor. Kadın cinayetleri, kadın cinayeti işleyenlere gereken ceza verilmediği için işleniyor” diyerek bu cinayetlerin son bulması için Bodrum Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri yapmaya devam dedeceğiz" dedi.