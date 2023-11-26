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Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Üç Fidan Parkı’nın açılışı gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Belediye tarafından projelendirilmesi ve yapımı tamamlanan, Bitez Mahallesi Çökertme Caddesi üzerinde bulunan Bodrum Belediyesi Üç Fidan Parkı’nın açılışı yapıldı.

Açılış programına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Cumhuriyet Halk Partisi PM Üyesi Alkım Denizaslanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP ilçe teşkilatı ve yönetimi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, ilgili belediye birim amirleri ile personelleri, Deniz Gezmiş’in akrabası Devrim Gezmiş, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı.

Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, böyle güzel bir parkı Bitez’e kazandırdıkları için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile parkta emeği olan herkese teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, park ile ilgili detayları paylaştığı konuşmasında, “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras yine Bodrum’da büyük ilki gerçekleştiriyor. Daha önce Türk tarihinde iz bırakan birçok ismin Bodrum’da isminin sonsuza dek yaşaması amacıyla Yalıkavak’ta büyük Türk kadını Türkan Saylan’ın ismini vererek Türkan Saylan Spor Kompleksini inşa etmiş ve hizmete sokmuştur. Yine Umurca Parkı içerisinde daha önce ismi Bodrum sınırları içinde olmayan büyük şair, devrimci, Nazım Hikmet’in adını koyarak Nazım Hikmet Kütüphanesi’ni açmıştık. Mumcular bölgesinde Etrim Mevkinde Köy Enstitülerinin kurucusu olan İsmail Hakkı Tonguç’un ismini vererek bir tarım okulu açmıştık. Bugün de burada orman yangınından fışkıran Kaşıyaka’nın üç gülü Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın ismini vererek isimlerinin sonsuza dek yaşamasını sağladığı için kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Deniz Gezmiş’in akrabası Devrim Gezmiş ise, “Belediye Başkanımız başta olmak üzere bütün belediye emekçilerine teşekkür ediyorum. Çünkü gelecek neslimiz olan çocuklarımıza, gençlerimize böyle sonsuzluğa hitap edecek eserler bırakmamız gerekiyor. Bunun için kim ön ayak olduysa, kimin emeği varsa bütün emekçilere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Alkım Denizaslanı, oturulabilecek parkların her yerde olduğunu ama bazı yerlere anlam katanın isimler olduğunu söyleyerek “Bugün burada Üç Fidan Parkı’nı açan Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Bu konuda Belediye Başkanıma hepinizin huzurunda sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.