Muğla'nın Bodrum ilçesinde yol kenarından başlayan yangın, belediye görevlilerince söndürüldüMUĞLA (İGFA) -Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görevli personeller, yol kenarında çıkan yangını fark etti. Personeller tarafından yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sulama aracı ile Bodrum’dan Turgutreis istikametine doğru giden belediye personeli, Yahşi Kavşağı yakınlarında yol kenarında başlayan yangını fark etti. Bölgeye yönelen ekip, otluk alandan başlayarak makilik alana sıçrayan yangına hemen müdahale etti. Yangın, ağaçlık alana sıçramadan vatandaşların da desteği ile söndürülürken soğutma çalışması da gerçekleştirildi.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gerekli incelemeleri yaparak tutanak tuttu.

Yangının bir araçtan atılan sigara izmariti nedeniyle başladığı düşünülüyor.

