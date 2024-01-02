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Bodrum Belediyesi, yeni yılın ilk gününden itibaren yer yer etkili olan yağış nedeniyle saha çalışmaları gerçekleştirirken Turgutreis Mahallesi’nde yaşanan olumsuz görüntü ile ilgili olarak sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.MUĞLA (İGFA) - 2024 yılının ilk günü bazı mahallelerde etkili olan yağışta belediye ekipleri, olumsuzluklara anında müdahale etmek için özellikle kritik noktalarda hazır bulundu.

Mazgallar ve dere yataklarında bir taraftan nöbet tutup diğer taraftan da temizlik çalışmaları yapan ekipler, su akışını sağlayıp taşmalara da engel oldu.

Yarımadanın farklı bölgelerinde bulunan ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın koordinasyonunda iletişim halinde kalıp önlemler alarak gereken noktalarda denetimleri artırdı. İş makineleri ve personelleri ile teyakkuz halinde olan Bodrum Belediyesi, Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleriyle ihtiyaç durumunda vatandaşlarla iletişim kurarak, ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere iletiyor. Düzenli devriye gerçekleştiren Zabıta ekipleri de risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor.

Öte yandan, Turgutreis Mahallesi’nde bir aracın, yapımı devam eden yağmur drenaj hattına düşmesi ile ilgili olarak Bodrum Belediye Başkanlığınca sorumlular hakkında idari soruşturma açıldığı bildirildi.