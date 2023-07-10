Bodrum'da dün peşi sıra çıkan yangınlarda Bodrum Belediyesi ekipleri, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine destek oldu.MUĞLA (İGFA) - Bodrum’un farklı noktalarında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle etkisini artıran yangınlarda Bodrum Belediyesi’nden farklı müdürlüklere ait iş makinesi, su tankeri, acil müdahale araçları ve arazözler anında yangın bölgelerine sevk edildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüklerinden ilgili personel ve araçlar yangın bölgelerindeki müdahalelerde ekiplerle iş birliği içinde çalıştı.

Ayrıca Zabıta ve Trafik Zabıta ekipleri de hemen yangın bölgelerine sevk edilerek bölgede yol güvenliği, acil durum araçlarının geçişi ve yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

İSLAMHANELERİ MAHALLESİ OTLUK ALANDA YANGIN

Dün öğle saatlerinde İslamhaneleri Mahallesi Eczacılar Sitesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Orman İşletme Şefliği ekipleri müdahale ederken ekiplere, farklı arama kurtarma derneklerine bağlı gönüllüler, vatandaşlar ve Bodrum Belediyesi ekipleri destek oldu.

Yangın havadan ve karadan müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

KADIKALESİ MEVKİİNDE DE YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ

Günün ikinci yangını, Turgutreis Mahallesi Kadıkalesi Mevkiinde yol kenarında başladı. Otluk ve ağaçlık alanda başlayan yangın da rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgede özel alana sıçrayan alevler nedeniyle hasarlar oluşurken bu yangında da ekiplere destek olan Bodrum Belediyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından Turgutreis girişinde bir hurdacıda çıkan yangının söndürülme çalışmalarına destek oldu.

DEMİRCİLER MEVKİİ YANGINI

Günün son yangın haberi ise Bodrum Milas sınırı Demirciler Mevkiinden geldi. Ormanlık alanda çıkan yangın karadan ve havadan yapılan etkin müdahale ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.