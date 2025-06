Türkiye doğumlu sanatçı Gülsüm Keskinoğlu, New York’ta kurduğu Awita platformuyla sanat, topluluk ve ifade özgürlüğünü bir araya getiriyor; kadınlık ve dönüşüm temalı eserleriyle dikkat çekiyor.Ali FİKRET / MUĞLA (İGFA) - Türkiye doğumlu sanatçı, galeri sahibi ve küratör Gülsüm Keskinoğlu, New York’un sanat sahnesinde ilham verici bir hikâye yazıyor.

Bodrum Muğla Üniversitesi’nde eğitim alan ve Türk seramik ustalarıyla çalışan Keskinoğlu, İngilizce bilmeden taşındığı New York’ta sıfırdan bir sanat ekosistemi kurdu. Awita New York Studio, Awita New York Art Magazine ve Awita New York Design ile sanatçıları destekleyen, kültürel diyalogu güçlendiren bir platform oluşturdu.

KADINLIK VE DÖNÜŞÜM TEMALI ESERLER

Keskinoğlu’nun sanatsal üretimi, kadınlık, kırılganlık ve dönüşüm temalarına odaklanıyor. Heykel ve mürekkep çizimleriyle kadın bedeni, kimlik ve hafıza gibi konuları işleyen sanatçı, duygusal ve güçlü anlatılar sunuyor. Awita New York Design koleksiyonundaki el yapımı takılar, form, ritüel ve dayanıklılık estetiğini yansıtıyor.

2023’te Williamsburg’da açılan Awita New York Studio, her ay 30’dan fazla sanatçıya ev sahipliği yaparak sergi, atölye ve işbirliği merkezi haline geldi. Keskinoğlu’nun uluslararası açık çağrıları, dünya genelindeki sanatçıları New York’ta eser sergilemeye davet ediyor. Küratörlü grup sergileri, baskı ve çerçeveleme desteğiyle sanatçılara ifade özgürlüğü sunuyor. 2025’te başlatılan Awita New York Art Magazine, röportajlar ve küratör seçkileriyle temsil edilmeyen sanatçıları görünür kılmayı hedefliyor.

KÜLTÜREL DİYALOG VE MENTÖRLÜK

Keskinoğlu, Atina, Sakız Adası ve New York’taki programlarda jüri üyesi olarak yeni yetenekleri destekliyor. Awita Studio, Türkiye’den akademisyen ve sanatçıları ağırlayan uluslararası sergilere ev sahipliği yaparak kültürel etkileşimi artırıyor. Sanatçının mottosu, “Sanat herkes için ulaşılabilir, cesur ve destekleyici olmalı” felsefesiyle, Awita’yı sanat, kimlik ve topluluğun buluştuğu bir ekosisteme dönüştürüyor.