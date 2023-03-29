Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un doğal ve kültürel yapısını korumak için özellikle iki konu hakkında bilgilendirme yapmak üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Aras, kıyılara müdahale edilmemesi konusunda çağrıda bulundu.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaz sezonunun yaklaşmasıyla hızlanan kıyı çalışmalarında müdahalelerinin doğal yapıyı bozacağına işaret ederek bu tür çalışmalardan vatandaşların kaçınması gerektiğini söyledi.

Son dönemde beyaz kum çalışmalarının gerçekleştirildiğine şahit olduklarını söyleyen Başkan Aras, konu dahilinde gerekli denetimleri ve uyarıları yaptıklarının da altını çizdi.

Konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında beyaz kum kaplama çalışmalarının gözlendiği ve bu çalışmalarda kullanılan maddelerin insan sağlığına zararlı olduğunun da görüldüğünü söyleyen Başkan Aras, "Bodrum’un kıyı dokusuna da uygun değil. Yapılacak çalışmalar ile ilgili yasal prosedür var. Bu çalışmaları yapmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin gerekir. Aksi takdirde kıyıya müdahale edilemez, doğal yapısı bozulamaz. Farklı kurumlardan sadece görüş alınabilir, izin alınamaz" dedi.

ŞAHIS VE ŞİRKETLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

Kıyıları kullanan ve kıyılara müdahalede bulunan şahıs ve şirketlere de çağrıda bulunan Başkan Aras, “Hiçbir şekilde kıyıya müdahale etmeyiniz. Kıyılarımızın doğal yapısını bozmayınız. Doğanın kendi refleksi dışında herhangi bir müdahale yapılmamalıdır.” dedi.

Son yıllarda deniz canlılarının yok olmaya yüz tutması sebebiyle doğal dengenin bozulmasından söz ederken denizler için önemli bir canlı türü olan deniz patlıcanı hakkında görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, son yıllarda deniz patlıcanı toplanmasıyla ilgili spekülasyonlar olduğunun altını çizdiği konuşmasında deniz patlıcanının faydalarından bahsetti.

Başkan Aras, denizler için çok önemli olan deniz patlıcanı avının engellenmesine yönelik tedbirlerin alınması için Tarım Bakanlığı’na da çağrıda bulundu.

Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başkan Aras, 2018 İmar Affına da atıfta bulunarak kaçak yapılaşma, doğal yapıyı koruma, belediyenin kaçak yapılar üzerindeki yetki ve sorumlulukları, Bodrum’daki ev kiralarının artışı, nüfus artışıyla bağlantılı olarak su ihtiyacının karşılanamaması gibi pek çok konuda fikirlerini basın mensuplarıyla paylaştı.