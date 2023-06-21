Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından “Kadınlar Bugünü ve Geleceklerini Konuşuyor” başlığıyla buluşma gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Muğla Bodrum'da Ortakent Müsgebi Düğün Salonunda gerçekleşen buluşmaya Bodrum Kent Konseyi Mahalle Sözcüleri, STK’lar ve mahalleli kadınlar katıldı.

Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisinden Fethiye Kızak, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurulmasında Bodrumlu kadınların tarihe geçtiğini belirtti.

"Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 2017 yılından bugüne devam ettirdiğimiz kadın buluşmaları aynı zamanda, evlerimizde, mahallemizde kısacası Bodrum'un 56 mahallesinde yaşadığımız ya da yaşayabileceğimiz sorunlara çözüm bulma ve birlikte hayatlarımızı iyileştirmek içindi" diyen Kızak, "Bununla da yetinmeyip her yerde ve her alanda var olabilmek için başlattığımız yan yana gelebilme ve konuşabilme sayesinde, Bodrum'da biz kadınlar için birçok ilklerin yapılabilmesini sağladık” dedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinden Figan Erozan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda Erozan, “Bugün Bodrum'da artık, Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonumuz, Bodrum Belediyesi Kadın Danışma Merkezimiz, Şiddete Karşı Tutum Belgemiz, Kadın Sığınağımız, Yoksulluğu Önleme Birimimiz, Yerel Eşitlik Eylem Planımız Halikarnas Gazetesinde ‘Kadın Sayfamız’ ve tüm bu hizmetleri daim kılacak bir Kadın Müdürlüğümüz var.” diye konuştu.