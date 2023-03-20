Bodrum Belediyesi, üretim yapan çiftçilere desteğini sürdürüyor. Özellikle bereketli Karaova topraklarında sağlıklı gıda üreten çiftçilere düzenli olarak yapılan fide hibesinin bir yenisi daha gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi bünyesindeki Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, her dönem olduğu gibi bu dönede de yazlık sebze fideleri desteği yapılacağı duyuruldu.

Bodrum Belediyesi yazlık sebze fideleri desteklemeleri için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerektiği belirtilirken, son başvuru olarak 31 Mart 2023 tarihi duyuruldu.

Fide dağıtım tarihinin de 15 Nisan 2023 olacağı bildirildi.

Bodrum Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamda başvuru koşulları da şöyle belirlendi: