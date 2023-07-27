Muğla'da Bodrum Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik başlatmış olduğu çalışmalar kapsamında Bitez Mahallesi'nde çipleme, aşılama, genel sağlık kontrolü uygulamalarını sürdürdüMUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bir süre önce başlatılan ve belirli bir plan dahilinde Bodrum’un her mahallesinde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamaları Bitez Mahallesinde devam ettirdi.

Çalışmalar kapsamında Bitez Mahallesi'nde 40 kediye çip takılırken 44 kediye kuduz aşısı ve iç- dış parazit uygulaması yapılırken, sokak köpeklerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilirken 13 köpeğe çip takıldı, 20 sokak köpeğine kuduz aşısı ve 26 köpeğe ise iç- dış parazit aşısı yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve hayvansever vatandaşlarla iş birliğinde 56 mahallede yapılacak olan çalışmalar kapsamında 6 Temmuz’dan bu yana Gezici Sağlık Aracı ile şimdiye kadar 7 mahallede sağlık uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, bugüne kadar 126 kedi, 146 köpek olmak üzere toplamda 272 sahipsiz sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi.

Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili belediyeye ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvan dostu politikaları ve toplumun farkındalığını artıran çalışmalarıyla bölgedeki hayvanların sağlığını korumaya yönelik çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.