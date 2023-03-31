Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’a günlük 90 bin kişiye yetecek ek içme suyu sağladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Ticaret Odası Meclis üyelerine ilçede devam eden çalışmalarla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Sunumda konuşan MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen “Ağustos ayında kuraklığın etkilerini daha yakından göreceğimizi tahmin ediyoruz. Bu nedenle yaptığımız çalışmalar ile Bodrum’a 195lt/sn ek içme suyu temin edeceğiz. Bu da günlük 90 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum’da devam eden alt yapı çalışmaları ile ilgili MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen tarafından Bodrum Ticaret Odası Meclis üyelerine bilgi verildi.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Aylık Olağan Genişletilmiş Meclis Toplantısına BODTO Mahmut Kocadon, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz,Meclis Başkanı İlhan Ersan, Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürü Baki Ülgen ve meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda üyelere Bodrum’da devam eden projeler ve kuraklığın ciddi bir tehlike olduğunu belirten MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen “Kuraklık eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayının başlarında kuraklığın etkilerini daha yakından göreceğimizi düşünüyoruz. Bodrum’un içme suyu sorununu çözmek için çeşitli projelerimiz var. Bu kapsamda Güvercinlik İçme Suyu Arıtma Tesisinin kapasitesini arttırdık ve Bodrum’da ki içme suyu kaynaklarında iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca sisteme yeni içme suyu kaynakları da dahil ettik. 2023 yılı içinde 14 ayrı proje hayata geçirdik ve bu kapsamda 90 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda ilave su sağlayacağız” dedi.

Ülgen ayrıca, “Ancak bir yandan da kuraklık ile karşı karşıyayız. 2022 yılında Geyik Barajının doluluk oranı 77,68 iken şuan 47,20 oranında. Mumcular Barajı 2022 yılında doluluk oranı 73,16 ikin bugün 47,96 seviyesinde. İçme suyunun kullanımına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.