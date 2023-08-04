Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından rutin temizlik çalışmaları yanında sıcak havalar sebebiyle yaban hayvanlarının yaşam alanlarına su takviyesi yapılıyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Bodrum’a bağlı mahallelerde bulunan göletlere su takviyesi yapılarak yaşam kaynaklarına katkıda bulunuluyor.

Kuruyan göletlerin tespit edilmesinden sonra Destek Hizmetler Müdürlüğüne ait su tankerleriyle yapılan su takviyelerinden civarda yaşamını sürdüren ve hayvancılıkla ilgilenen halkın büyükbaş hayvanları da faydalanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 1 Mayıs- 25 Temmuz tarihleri arasında toplam bin 651 ton su basımı gerçekleştirilirken bölgedeki 10 gölete 120 tonun üzerinde su basıldı. Bodrum ve Milas’ta geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınlarda da yangın söndürme ekiplerine destek veren ekipler, 84 ton su basımı ile yangınların söndürülmesine katkı sundu.

Öte yandan yaz sezonu yoğunluğunun da olmasıyla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnaf önleri, yürüyüş yolları ile sahillerde de temizlik çalışmasına önem veriyor. Sabah 5.00’te çöp toplama işlemine başlayan ekipler, tüm mahallelerde 14.30’a kadar çöp toplama işlemi yaparken gece vardiyasında da denetlemeler ve çöp konteyneri boşaltma işlemlerini sürdürüyor.