Dünyanın birçok farklı ülkesinden binlerce sporseverin katılım sağladığı, Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlar ile birbirine bağlayan 35’inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının sağlık sponsoru 7’inci kez Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, bu yıl 35’incisi gerçekleşecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının yedinci kez sağlık sponsoru oldu.

Tüm dünyadan yüzücülerin heyecanla beklediği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen, Asya’dan Avrupa’ya yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 20 Ağustos Pazar günü, 5 kıtadan 2 bin 500 yüzücünün katılımı ile gerçekleşecek.

Düzenlenecek dev yarışta atılacak her kulaç, Bayındır Sağlık Grubu’nun kaliteli sağlık hizmeti güvencesi altında olacak.

Geçtiğimiz 6 yılda sporcuların sağlığına gösterdiği özen ve elde ettiği yarışma deneyimi ile öne çıkan Bayındır Sağlık Grubu, iki tam donanımlı sağlık çadırı, alanında uzman sağlık ekibi ve ambulansları ile tüm sağlık sorunlarına anında yanıt vererek, yarış boyunca sporculara ve misafirlere kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunacak. Bayındır Sağlık Grubu ayrıca sporcuları seçme yarışlarında da yalnız bırakmayacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve Boğaziçi Yarışı Organizasyon Komitesi Başkanı Nihat Usta da bu yıl 35’incisi düzenlenecek olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışının Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına büyük bir katkı sağladığına dikkat çekti. Usta, dünyanın dört bir yanından yüzücüler İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda kulaç atarak kendi sınırlarını keşfedeceğini belirterek, desteğinden ötürü Bayındır Sağlık Grubu’na teşekkür etti.