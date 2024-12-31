Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurtarma 19 ve 20 römorkörlerini hizmete alarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü filosundaki gemi sayısını 102’ye çıkardıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “2 adet römorkör ve 6 adet botumuzu ise 2025 yılında hizmete alacağız.” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurtama 19-20 Römorkörleri Teslim Alma Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına yeni yıl temennileriyle başlayan Bakan Uraloğlu, “Her yeni yıl, umut dolu güzel yarınlara, yeni hedeflere ulaşılmamız için bizlere taze başlangıçlar ve yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Şahsınızda şimdiden aziz milletimizin yeni yılını tebrik ediyor, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum.” dedi.

Mukaddime yazarı İbni Haldun’un “Coğrafya kaderdir” sözlerini anımsatan Uraloğlu, “Kadim Anadolu ile birlikte bu toprakları çevreleyen denizlerimiz de bizim kaderimizdir. Denizlerimiz Mavi Vatanımızdır ve bugün, Türkiye; bir deniz kaptanın oğlu olan Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerek coğrafyamızın gerek dünya deniz ticaretinin geleceğini inşa etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, denizcilikten sorumlu Bakanlık olarak hayata geçirdikleri tüm proje ve çalışmaların Türkiye’nin, uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara yelken açtığının da altını çizdi. Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bugün denizcilikte öncü ülkeler arasında olan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Deniz ticareti açısından baktığımızda, bin Groston ve üzeri Türk sahipli ticaret filomuz dünya sıralamasında 11. sırada. 2025 hedefimiz, bu başarıyı daha da ileri taşıyarak Türkiye’yi dünya sıralamasında ilk 10 ülke arasına çıkarmak.”

ELLEÇLENEN YÜK 22 YILDA 2,5 KAT ARTTI

Limanlarda elleçlenen yük miktarı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “2023 yılında 525 milyon tona ulaşarak son 22 yılda yaklaşık 2,5 kat arttı. Konteyner taşımacılığı ise aynı dönemde 4 kat artarak 12,6 milyon TEU’ya yükseldi. Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarımız dünyanın en fazla konteyner elleçlenen 100 limanı arasında yer aldı.” açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından akredite edilmiş 105 eğitim kurumuyla uluslararası standartlarda eğitim verdiklerini anlatan Uraloğlu, 1 milyonu aşan amatör denizci ve 141 bin gemi insanı ile küresel denizcilik sektöründe nitelikli insan kaynağını güçlendirdiklerini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 38 ülke ile imzalanan ikili denizcilik anlaşması ile denizcilik alanında iş birliğini güçlendirdiklerini de vurgulayarak en son İspanya ile imzalanan denklik protokolü ile gemi insanlarının uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmesine imkân sağladıklarını bildirdi.