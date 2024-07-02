Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Köksal çocuklarda oluşabilecek öksürükte ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenlerle ilgili bilgi verdi.İSTANBUL (İGFA) - Öksürük, solunum sisteminin aşırı sekresyon (salgı) ve yabancı maddelerden temizlemeye yönelik önemli savunma mekanizması ve koruyucu bir refleksi olarak da tanımlanır.

Öksürük pediatri polikliniğine başvuruların en sık nedenlerinden biridir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orhan Köksal, pediatride hekim ebeveyn iletişimin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Öksürüğün problemli olup olmadığının anlaşılmasında birinci kilit nokta iyi alınmış bir hikayedir. Ayrıntılı öyküyü ebeveynler vermektedir. Burun akıntısı, halsizlik, kırgınlık, ateş, genize doğru akıntı ile beraber öksürük varsa burada çoğunlukla neden, soğuk algınlığı, nezle, grip gibi viral üst solunum yolları enfeksiyonudur. Genize doğru akıntıyı azaltan ilaçlar 6 yaşından büyük çocuklarda kullanılabilmektedir. Krup ya da akut laringotrakeit genelde virüs enfeksiyonlarına bağlı gelişen ateş, burun akıntısı, seste kabalaşma, havlar tarzda öksürük, gırtlak altı soluk borusu kısmının ani daralmasına bağlı stridor denilen genelde nefes alırken olan hırıltı görülmektedir. Şikayetler gece ve sabaha doğru daha fazla olmaktadır. Tedavi, gerektiğinde soğuk buhar ve steroid tedavisini de kapsayabilmektedir. Astım öksürükleri gün içerisinde olabildiği gibi, gece uykuya daldıktan 1-2 saat sonra başlar ve giderek artar. Soğuk hava, kuru ve rutubetli hava ve eforla beraber öksürük görülebilmektedir. Viral üst solunum yolları enfeksiyonu sonrası şikayetler artabilir. Sık sık nefes alıp verme, nefes verirken zorlanma ve hışıltı, göğüste çekilmeler olabilmektedir. Genellikle anne, baba, kardeş veya yakın akrabalarında astım, egzama, alerjik nezle gibi alerjik hastalık öyküsü vardır. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında 2-3 haftadan sonra devam eden öksürükler astım açısından incelenmelidir" ifadelerini kullandı.

Boğmacanın Bordatella pertussis adlı bir bakterinin yol açtığı bir alt ve üst solunum yolu hastalığı olduğuna dikkati çeken Uzm. Dr. Köksal, erken dönemde başlanan antibiyotiklerle öksürüğün kontrolünün sağlanabildiğini belirterek, en önemli önlemin aşılama olduğunu kaydetti.

Dr. Köksal, öksürük ile ilgli şu sorulara yanıt aranması gerektiği, nedenlerle açıklanamıyorsa diğer nadir görülen nedenler yönünden incelenmesi gerektiğini sözlerine ekledi:

Öksürük ne zamandan beri var?

Öksürüğün şiddeti, sıklığı nedir? Ne kadardır sürüyor?

Niteliği nedir? Balgamlı mı? Değil mi? Kesik kesik mi? Kuru öksürük mü?

Günün hangi vaktinde daha çok oluyor. Gece uykudan uyandırıyor mu?

Tetikleyen bir durum var mı? (Oyun oynadıktan sonra, beslenme sonrası, soğuk havaya geçince gibi)