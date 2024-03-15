Kayseri’de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar İl Şampiyonası ile Okullar Arası Kız-Erkek Boks İl Birinciliği yarışmalarında Özvatan’lı sporcular büyük başarı elde etti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - 23 Şubat – 7 Mart tarihleri arasında Kayseri’de düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar İl Şampiyonası ile Okullar Arası Kız-Erkek Boks İl Birinciliği müsabakalarına Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesinden katılan 13 sporcu toplamda 16 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmış oldular.

Kız-Erkek Yıldızlar ve Genç Kız-Erkek A ve B kategorilerinde yapılan müsabakalarda 4’ü Altın, 5’i gümüş, 7’si Bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazanan sporcuların bu başarısı Özvatanlılarca sevinçle karşılandı.

Sezon başından beri Özvatan Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda eski milli sporcu olan Ali Osman CANAN eşliğinde yoğun bir antrenman dönemi geçiren sporcular, gösterdikleri emek ve çabanın karşılığını fazlasıyla almış oldular.

4 Sporcu Türkiye Şampiyonasına Gidiyor!

Ayrıca müsabakalar sonucunda derece alan Döndü Nur Pehlivan, Sudenaz BEŞİKTEPE, Ali Osman İDELİ ve Hüseyin KAHRAMAN Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanarak Özvatan’ı ve Kayseri’yi ulusal bazda da temsil edecek isimler arasına girmiş oldular.