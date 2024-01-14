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AFAD'dan alınan bilgiye göre Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. ANKARA (İGFA) - AFAD, saat 09.01'de merkez üssü Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydetti.

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