AFAD'dan alınan bilgiye göre Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.ANKARA (İGFA)  -  AFAD, saat 09.01'de merkez üssü Bolu'da 3,9 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Kaydedilen sarsıntının yerin 10i79 kilometre derinliğinden geldiği belirtildi.

Dondurucu soğuklara dikkat! Dondurucu soğuklara dikkat!

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1746413795306602714