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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçti. Karşı şeritte başka bir otomobile çarpan tır aracı çarpışmanın etkiyle bariyerlerin üzerine devrildi.

Düzce - Bolu bağlantı yolu Bolu Dağı mevkisinde meydana gelen kazada iki kişi yaşamını yitirdi Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza Düzce – Bolu bağlantı yolu Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi.

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