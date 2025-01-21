İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı. Olayla ilgili 9 şahıs gözaltına alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, idari tahkikatın süğrdüğünü, AFAD'ın yarın son kez otelde arama yapacağını duyurdu.BOLU (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında ölü sayısının 76'ya yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, son durumla ilgili yaptığı basın açıklamasında, 56 kişinin kimliklerinin belirlendiğini, 45 kişinin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1881777278453010599

Otel yangınıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındığını kaydeden Bakan Yerlikaya, tüm sürecin detaylı incelendiğini belirterek, "Olay sonrasında Mülkiye Başmüfettişleri geldi. Bu otelin ilk günden bugüne kadar olan tüm süreç detaylı bir şekilde inceleniyor. Ne kusur varsa idari tahkikatla ortaya çıkacaktır. Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak. Kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.