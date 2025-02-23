CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu’da 36’sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının soruşturmasına ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu. Bilirkişilerin azil dilekçelerini paylaşan Özel, ilk heyetin 3 günde raporunu hazırlarken, yeni heyetten 1 aydır haber olmadığını belirtti.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un "korsan" dediği raporu hazırlayan bilirkişilerin savcılığın resmî talimatı ile görevlendirildiğini gösteren belgeleri kamuoyuyla paylaştı.

Özel, "raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendiğini" ileri sürerek, bunu üzerine bilirkişilerin sunduğu azil dilekçelerini de paylaştı. Özel, soruşturmanın gidişatının “asıl sorumluları adaletten kaçırma” çabası olduğunu iddia etti.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1893558413340115197

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın günü 21 Ocak’ta savcılık talimatı ve resmi yazısı ile oluşturulan Bilirkişi Heyetinin hazırladığı rapor Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğuna işaret ettiği için teslim alınmayarak, bizzat Adalet Bakanı tarafından “korsan” ilan edildiğini öne sürerek, "Şimdi o raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.

Bilirkişi Heyetinin raporunun asıl sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Özel, "O Heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi. Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi. Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

İlk heyetin 3 günde raporu hazırladığını yeni heyetten 1 aydır haber olmadığını belirten Özgür Özel, "Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak" dedi.