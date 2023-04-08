Bolu Rotary Kulübü, kurulduğu 1982 yılından itibaren gerçekleştirdiği proje ve etkinliklerini, Rotary’nin 7 odak alanında, bulunduğu bölgede düzenli bir şekilde yerine getirmektedir.BOLU (İGFA) - Kulüp, Prof. Dr. Selçuk Şirin önderliğinde başlatılan “1milyon kitap” projesine kitap bağışı yaparak, evinde kitap olmayan 1 milyon çocuğa ilk kitap setinin hediye edilmesine katkıda bulunmuştur.

Türkiye’de her yıl 1 milyonun üzerinde çocuk dünyaya geldiğini belirten Kulüp Başkanı Aydın Biçer şu açıklamalarda bulundu:

“Araştırmalara göre ülkemizde doğan çocukların sadece 300 bin kadarının evinde kitap bulunuyor. Yani dünyaya gelen çocukların çok büyük bir kısmı, kitap olmayan bir evde gözlerini açıyor. Bizler de Kulüp olarak Prof. Dr. Selçuk Şirin’in bir hayaline ortak olarak “1 Milyon Kitap Projesi” kapsamında, tüm çocukların kitaplarla buluşmasını amaçladık. Dönem temamız olan “Rotary ile hayal edelim” ile tam olarak örtüşen bu sosyal girişim projesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadık. Umarız ki daha çok çocuğun kitaplarla buluştuğu bir gelecek hayallerimiz gerçek olur.”