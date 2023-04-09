Bolu Rotary Kulübü bu yıl "Toplum Liderleri Geliyor" projesinin 12.'sini Zoom ekranları üzerinden çevrimiçi gerçekleştirecek.BOLU (İGFA) - Konusunda uzman konuşmacı konuklar ve konularla ZOOM üzerinden gerçekleşecek seminerler dizisiyle, iki hafta boyunca eğitimcilerle gençler ekran karşısında buluşacaklar.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmeler yapan Bolu Rotary Kulübü Başkanı Aydın Biçer şu ifadeleri kullandı:

"Bu eğitim projesi kulübümüzün Toplum Hizmetleri amacıyla gerçekleştirmiş olduğu; gençlerimizin mesleğe geçiş sürecinde bir rehber niteliği taşıyan bir projesidir. 8 Nisan tarihinde başlayacak ve iki hafta sonu Cumartesi günleri gerçekleşecek bu program başarısı kanıtlanmış, hatta üniversitelerde tez haline getirilmiş bir seminerler dizisidir. Bu yıl, 12ncisini düzenlediğimiz bu programın haklı gururunu yaşıyoruz. Yıllardır fiziki olarak 80-100 öğrenci ile sınırlandırmak zorunda kaldığımız program, bu yıl 400 öğrencinin kayıt olması ile rekor bir sayıya da ulaştı. Gençlerle ekran karşısında da olsa bir araya gelebilecek olmanın heyecanı içindeyiz".