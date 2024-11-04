Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, Bolu'da yerel yönetimin aldığı kararlar ve uygulamalara sert tepki gösterdi. Başkan Baskın, encümen kararıyla getirilen 'baca vergisi' gibi uygulamaların halkın sırtına ek yük getirdiğini öne sürdü.BOLU (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, Bolu Belediyesi’nin getirdiği baca vergisini sert bir dille eleştirdi.

"Bolu'da uygulanan baca vergisinin başka illerde örneği yok" diyen Başkan Baskın, "Vatandaşlar su faturalarında zaten en yüksek bedelleri ödüyor. Şimdi de yılda bir kez alınan bu baca vergisiyle, halkın ekonomik sıkıntılarına bir yenisi daha ekleniyor" dedi. Başkan Baskın, yerel yönetimin halkın sırtına yük bindirdiğini ve bu kararların geri çekilmesini beklediklerini vurguladı.

Bolu'da hizmetlerde azalma olmasına rağmen belediye personel sayısındaki artışın mantıksız olduğunu belirten Baskın, "Geçmişte bin 500 personelle çok daha fazla proje hayata geçirilirken, şimdi 2 bin 500’e yakın personel ile neden daha az iş yapılıyor? Bu belediyeye yeni alınan personelin, siyasi vaatlerle mi işe alındığı merak konusu" ifadelerini kullandı.

Başkan Baskın, bu konuların üzerine gitmeye devam edeceklerini ve halkın yanında durarak gerekli açıklamaları yapacaklarını belirtti.

Yeniden Refah Partisi Bolu İl Başkanı Sadettin Baskın, halkın haklarının korunması için çalıştıklarını belirterek, "Biz, Bolu'nun evladı olarak halkımıza sahip çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşın sırtına yük bindiren bu tür uygulamalara karşı çözüm üretmeye kararlıyız" diyerek belediye yönetimine çağrısını yineledi.

Hatırlanacağı gibi, Bolu Belediye Meclisi'nin geçtiğimiz Haziran ayında aldığı, 2024/219 sayılı kararı kapsamında Bolu’daki konut ve ticarethanelerden “Doğalgaz ve Baca Kontrol Ücreti” alınmaya başlanmıştı. Yıllık olarak alınacak ücret, lüks konutlar için 400, 1. sınıf konutlar için 300, 2. sınıf konutlar için 200 ve 3. sınıf konutlar için 100 Türk lirası olarak belirlenmiş, ticarethaneler için ise bu rakam 400 TL olarak açıklanması sonrasında yeni ücretlendirmenin ilk ödemeleri de vatandaşlara yansıtılmıştı.