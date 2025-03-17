Bolu Yığılcalılar Derneğinin 8. Geleneksel iftar programına Yığılca'lılardan rekor katılım oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Bolu kent merkezinde bir eskioğlu düğün salonunda düzenlenen etkinlik için iftar saatine yakın dolmaya başlayan salon katılımcılarla doldu taştı. İçerisi almayınca üst katıda katılımcılar için açıldı.

Yaklaşık 2 bin kişilik salon ve üst katı tamamen doldu. Etkinliğe Bolu'daki Yığılca'lılar ve yakın illerdeki Yığılca derneklerinin yanı sıra Yığılca İl Genel Meclis Üyelesi Ahmet Alkan, Yığılca AKP İlçe Başkanı Turgut Ilgın, Bolu AKP il Başkanı ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Katılımın yoğunluğundan memnun olan Bolu Yığılcalılar Derneğinin yönetim kurulu, "Allah izin verirse her yıl bu iftar programını yapmak istiyoruz bu etkinlik için bizlere maddi ve manevi destek veren yönetim, üyelerimiz ve değerli bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz biz birlikte güçlüyüz. " ifadelerini kullandılar.