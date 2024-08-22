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İzmit Belediyesi, iş makinesi ve su tankerini bu akşam saatlerinde yola çıkardı. Araçlar bölgede yangınla mücadele çalışmalarına destek verecek.

İzmit Belediyesi, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde başlayıp daha sonra Bolu’nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan orman yangıyla mücadeleye destek vermek adına bölgeye araçlarını gönderdi.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin su tankeri ve iş makinesi Bolu Gerede’de devam eden orman yangınıyla mücadele etmek için bölgeye doğru harekete geçtiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ekipleri Bolu’daki yangın için yola çıktı.

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