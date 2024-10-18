Geçtiğimiz sezonlarda Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda serinin son yarışına Portekiz’de çıkacak.İSTANBUL (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2024 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) yarışıyor. ELMS, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayarak çıtayı üst seviyeye çıkarıyor.

Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla altıncı yarışına, Portekiz’deki Portimão’da çıkacak. Serinin son yarışında Bölükbaşı, takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

Toplamda 42 aracın piste çıktığı ELMS Portimão yarışı, 20 Ekim pazar günü saat 13.30’da başlayacak

BÖLÜKBAŞI’NA TÜRKİYE’DEN YOĞUN DESTEK VAR

Ana sponsoru Borusan Otomotiv ile birlikte Kuzu Grup, Armsto, Zorlu Enerji, Mavi ve TEM Agency desteğiyle ELMS Avrupa Le Mans Şampiyonasında yer alan milli sporcuyu GoTürkiye, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) da destekliyor.