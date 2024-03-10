Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, yeni sezonda ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.İSTANBUL (İGFA) - Espordaki başarılarının ardından açık tekerli yarış serilerine geçen, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, şimdi yeni bir seride pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

Piste ilk olarak Nisan ayında gerçekleşecek Barselona yarışıyla çıkacak olan Bölükbaşı, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımında yarışacak.

Cem Bölükbaşı, yeni sezonda Avrupa’nın farklı ülkelerinde gerçekleştirilen ve 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayan ünlü Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası’nda (ELMS) mücadele edecek.

ZORLU SERİNİN EN ÜST KATEGORİSİNDE YARIŞACAK

Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla pistlere geri dönecek Bölükbaşı; Barselona, Le Castellet, Imola, Spa-Francorchamps, Mugello ve Portimao gibi otomobil sporlarının en teknik ve zorlu pistlerinde yarışacak. 42 farklı arabanın piste çıkacağı yarışlarda temsilcimiz, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro/Am kategorisinde yarışacak.

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (FIA World Endurance Championship – WEC) ve bu kategorilerin zirve noktası olan Le Mans 24 Saat yarışlarında mücadele etmek isteyen pilotlar için önemli bir seri olan ELMS’de pilotlar kapalı tip araçlarla yarışıyor.