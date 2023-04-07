Aydın’ın merkez Efeler ilçesindeki Bey Camii avlusunda unutulan valiz panik oluştururken, bomba imha ekipleri tarafından incelenen valizden battaniye çıktı.

Olay, kent meydanındaki Bey Camii avlusunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camii avlusuna sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevre güvenliği alınırken, bomba imha uzmanı ekipler ise özel kıyafetlerini giyerek valizi kontrol etti. Bomba imha ekipleri tarafından incelenen valiz içerisinden battaniye çıkarken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Gerekli çalışmalarının yapılmasının ardından camii avlusuna tekrar vatandaşların girişine izin verilirken, polis ekipleri de normale döndü.