SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ile sigorta primi borçlarını ödeme için son saatlere girildi. SGK'nın yapılandırdığı borçlara ilişkin ödemeler saat 23.59 sona erecek. Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ile Motorlu Taşıtlar ve Gelir Vergisi'nin 2'nci taksit ödemeleri son günü ise 4 Ağustos Cuma günü sona erecek.ANKARA (İGFA) - Tarihin en kapsamlı borç yapılandırmasının 1'inci ve 2'nci taksit ödemeleri için son gün 31 Temmuz'du.

Ancak ödeme süresi sistemlerde ve ödeme kanallarında yaşanan yoğunluk dolayısıyla uzatılmıştı.

SGK kapsamında yapılandırılan borçlar ve sigorta primi borçlarının son ödeme tarihi 3 Ağustos olarak belirlenirken, ödemelerin bugün 23:59'a kadar yapılması gerekiyor.

VERGİ BORÇLARI İÇİN SON GÜN 4 AĞUSTOS

Ödeme süresi uzatılan Yapılandırma Kanunu kapsamındaki vergi borçlarının peşin 1'inci ve 2'inci taksitlerinin ödemeleri için ise son gün ise 4 Ağustos Cuma (yarın) olacak..

Ödemelere ilişkin ilk taksit ödeme süresi uzatıldığından birinci ve ikinci taksitlerin birlikte ödenmesi gerekiyor.

Yapılandırmadan sağlanan ceza indiriminden yararlanmak için de ödemelerin aksatılmaması şart.