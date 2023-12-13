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Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hali devam eden dört il ile iki ilçede borç yapılandırma süresini uzattı.ANKARA (İGFA) -Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem bölgesine mücbir sebep hali devam eden yerlerde 7440 sayılı yasayla getirilen yapılandırma hükümlerine göre taksit ödeme sürelerine ilişkin açıklama yaptı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair 7440 sayılı kanun genel tebliğine göre, tebliğ hükümleri, mücbir sebep halinin 30 Nisan 2024'e kadar uzatılması uygun görülen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini kapsıyor.

Buna göre, sayılan yerlerdeki dairelere yapılacak başvuruların 31 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması ve ödenecek birinci taksitin 31 Ağustos 2024 (bu tarihin resmî tatile rastlaması nedeniyle 2 Eylül 2024) tarihine, ikinci taksitin 30 Eylül 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesi gerekiyor.

Ödeme 31 AĞUSTOS 2024'te

Bu yerlerdeki mükellefler, yasa kapsamında matrah ve vergi artırımından yararlanmak için başvuru süresi 31 Temmuz 2024, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir ve kurumlar vergisi tutarlarını ödeme süresi ise 31 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Bu tutar talep edilmesi hâlinde ilk taksiti Ağustos/2024 ayından başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenebilecek. Mükelleflerin, KDV stok beyanına ilişkin beyanname ve eki envanter listesinin verilmesine ilişkin tarih, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonu olan 31 Temmuz 2024 olarak tespit edildi.

Yapılacak beyan üzerine tahakkuk edecek tutarlar da aynı süre içinde ödenecek.

Söz konusu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.