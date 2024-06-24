Borusan Grup şirketlerinden Borçelik, Deneyim Günleri kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle Borçelik Gemlik Tesisi’nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerini konuk etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, Borusan Holding’in iklim, insan, inovasyon başlıklarını kapsayan sürdürülebilirlik stratejisinden aldığı ilhamla hayata geçirdiği, topluma fayda yaratan projelerine bir yenisini daha ekledi. Deneyim Günleri adı verilen etkinlik serisi dahilinde Borçelik, ODTÜ ve İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerini ağırladı.

3 etkinlikte 39 öğrenci ile buluşuldu

Borçelik Gemlik Kampüsü’nde gerçekleşen Deneyim Günleri’nin ilki, ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinin katılımı ile yapıldı. Ardından düzenlenen ikinci etkinlikte İTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencileri ağırlanırken son buluşma ise İTÜ Makine Mühendisliği öğrencileri ile yapıldı. Etkinliklere toplam 39 öğrenci katıldı.

Deneyim Günleri, katılımcıların Borçelik ekibi ile tanıştığı kahvaltı organizasyonu ile başladı. Organizasyon öğrencilere Borçelik’e dair bilgilerin verildiği bir sunumla devam etti. Şirketin tarihçesinden, sektördeki öncü ve yenilikçi konumundan, odak alanlarından ve aldığı ödüllerden bahsedilen sunumda; kariyer fırsatlarına da değinildi. Sunumun ardından Borçelik’in üretim merkezinin detaylıca incelendiği bir saha turu gerçekleştirildi ve öğrenciler Borçelik yöneticileri ile buluştu. Şirket bünyesindeki mühendisler, katılımcılarla bire bir kariyer mentorluğu seansları düzenlerken; Borçelik İnsan Kaynakları uzmanları şirketteki açık pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öğrencilerin bilgilerini aldı ve mülakat gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca birçok bilgilendirici faaliyetin yanı sıra; eğlenceli aktivite ve yarışma da yapıldı.