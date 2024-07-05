Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçlanma faiz oranlarının düşüşe geçtiğini ve yatırımcı ilgisinin arttığını kaydetti.ANKARA (İGFA) - Borçlanma faiz oranlarına ilişkin açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptı.

Bakan Şimşek, program sayesinde Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin arttığına dikkati çekerek, CDS risk primimiz gerilemeye devam ettiğini söyledi.

"Azalan risk primi ve gerileyen enflasyon beklentileriyle hazine tahvil faizleri düşüyor" diyen Bakan Şimşek, "2 yıl vadeli TL cinsi gösterge tahvilin faizi marta göre yaklaşık 1000 baz puan geriledi. 5 ve 10 yıl vadeli dolar cinsi tahvillerin faizi ise nisandan bu yana yaklaşık 50 baz puan düştü. Dezenflasyon sürecinde daha da iyileşecek makro göstergelerimizle birlikte borçlanma maliyetlerimiz düşüşünü sürdürecek ve kamu maliyesindeki olumlu görünüm güçlenecektir" ifadelerini kullandı.