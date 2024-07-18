Mardinli teşbih Mezatçısı Veysi Bat, alacaklarını tahsil edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin’e bağlı Yeşilli ilçesinde ikamet eden ve İnternet üzerinde teşbih satarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki Mezatçı Veysi Bat, piyasadan 100 bin TL alacağını tahsil edebilmek için borcunu ödemeyen müşterilerinin listesini internet üzerinden teşhir etmeye karar verdi.

Müşterilerine bir hafta süre tanıyan Bat, müşterilerine veresiye içinde yeni şartlarını hazırladığı liste ile internet üzerinden ilan etti.

Yıllardır internet üzerinden teşbih satarak geçimini sağladığını belirten Mardinli teşbih Mezatçısı Veysi Bat, 100 bin TL tutarında müşterilerinden alacaklı olduğunu ancak bir türlü parasını tahsil edemediğini söyledi.

Parasını tahsil etmek için böyle bir yönteme başvurmak zorunda kaldığını ifade eden Bat,” Alacaklarıma bir hafta süre veriyorum. Paramı ödemeseler internet üzerinden isimlerini tek tek teşhir edeceğim. Başka çare bırakmadılar. Bu para benim çocuklarımın rızkı benimde alın terimdir ”dedi.

VERESİYE İÇİN YENİ ŞARTLARINI İNTERNET ÜZERİNDEN İLAN ETTİ Kendisinden veresiye borçla tespih almak isteyen yeni müşteriler için de şartlarını hazırladığı liste ile internet üzerinden ilan eden Bat,” Veresiye için de kimlik fotokopisi, bir memur kefil, sabıka kaydı, maaş bodrosu, sigara kullanmadığını gösteren sağlık raporu gibi değişik şartlar istiyorum. “şeklinde açıklamalarda bulundu.