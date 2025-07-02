Uluslararası prestijli yarışmalara başvuru ve kardeşlik adımları Temmuz Ayı Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiİZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi içindeki meclis salonunda yapıldı. Meclis Başkan Vekili Tansel Ertürk'ün yönettiği toplantıda, Bornova'nın vizyon projeleri ve kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli önergeler oy birliğiyle kabul edildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararların ilçenin vizyonuna katkı sunduğunu belirtti.

YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ EUROPA NOSTRA YOLUNDA

Bornova Belediyesi, Avrupa Kültürel Miras Ödülleri’ne (Europa Nostra Awards) ilçenin simgesel miras alanlarından Yeşilova Höyüğü ile başvurmaya hazırlanıyor. Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüteceği başvuruda, oybirliği ile alınan kararla Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tüm işlemlerde yetkili kılındı.

AKILLI ŞEHİR VİZYONU DÜNYA SAHNESİNE TAŞINIYOR

Belediye tarafından yürütülen Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi projesiyle Bornova, World Smart City Awards 2025 programına başvuracak. Uluslararası ölçekte tanınırlığı olan bu prestijli yarışmaya katılım için Başkan Ömer Eşki yine başvuru süreçlerinde yetkili isim oldu. Başvuru, Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak.

KÜLTÜREL DAYANIŞMANIN SİMGESİ: "HOPA KARDEŞLİK PARKI"

Evka-3 Mahallesi’nde yer alan park alanına, toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği simgelemesi amacıyla "Hopa Kardeşlik Parkı" ismi verilmesine ilişkin önerge meclisten geçti.

ANADOLU İLE İZMİR ARASINDA YENİ BİR DOSTLUK BAĞI

Afyonkarahisar’ın Başmakçı Belediyesi ile Bornova Belediyesi arasında kardeş belediye ilişkilerinin başlatılması oy birliği ile kabul edildi. Bu adım, yerel yönetimler arasında kültürel, sosyal ve ekonomik iş birliklerini artırmayı hedefliyor.

BAŞKAN EŞKİ: “BORNOVA’NIN DEĞERLERİNİ EVRENSEL DÜZEYE TAŞIYORUZ”

Bornova Belediye Meclisi, Temmuz ayı oturumunda alınan kararlarla ilçeyi hem kültürel hem de teknolojik alanda dünya sahnesine taşıyacak adımlar atarken, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, alınan kararların ilçenin vizyonuna katkı sunduğunu belirtti. “Tarihi mirasımızı koruyarak Avrupa’ya tanıtıyor, teknolojiyi kent yaşamını kolaylaştırmak için kullanıyor, kardeşlik ve dayanışmayı hem simgesel hem de somut adımlarla büyütüyoruz. Bornova’yı sadece bugüne değil, yarına da hazırlıyoruz” ifadelerini kullanan Başkan Eşki, yerel değerleri evrensel platformlara taşıyan bu tür girişimlerin, Bornova’nın kültürel ve teknolojik öncülüğünü daha görünür kılacağını vurguladı.