Bornova Belediyesi, Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği’nde ektiği Ege Yıldızı Tritikale buğdayının hasadına başladı. Yaklaşık 5 ton ürün elde edilmesi beklenen buğdaylar, ilçedeki tavuk üreticilerine ücretsiz dağıtılarak yerel tarım ve hayvancılığa destek sağlanacak.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Yakaköy’deki Doğal Tarım Çiftliği’nde 2024 sonbaharında ektiği Ege Yıldızı Tritikale buğdayını biçmeye başladı. Belediyeye ait 15 bin metrekare arazide yapılan üretimden bu yıl yaklaşık 5 ton ürün bekleniyor.

Hasat edilen buğday ve saman, ilçede faaliyet gösteren tavuk üreticilerine tamamen ücretsiz dağıtılacak; böylece sağlıklı yem temini sağlanırken küçük ölçekli işletmelerin girdi maliyetleri düşürülecek.

Traktörün direksiyonuna muhtarlar ve üreticilerle birlikte geçerek hasadı başlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, arazide yaptığı konuşmada, “İnsanoğlunun en büyük devrimi tarımı icat etmesidir; yerleşik düzenin ve beslenmenin temeli budur. Bunu geri kalmışlık değil, temel ihtiyacımız olarak görüyoruz. Yaklaşık 5 ton, belki daha fazla buğdayı tavuk üreticilerimize dağıtarak kırsal mahallelerimizde tarımın yeniden güçlenmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Emeği geçen Tarım Müdürlüğümüze, muhtarlarımıza ve kırsal mahallelerimizi ‘köye’ dönüştüren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Bornova Belediyesi olarak tarımsal yaşantıyı kendi gücümüzle desteklemeyi sürdüreceğiz.” dedi.

ATIL TARLALAR ÜRETİME, YERLİ TOHUM TOPRAĞA

Bornova Belediyesi, boş arazileri üretime kazandırma, yerli tohum kullanımını yaygınlaştırma ve agroekolojik uygulamaları destekleme hedefini kararlılıkla sürdürecek. Proje, yerel tarım ve hayvancılığın uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.