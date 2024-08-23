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Başkan Hürriyet’in yerine Erdem Arcan vekalet edecek

Başkan Hürriyet’in yerine Erdem Arcan vekalet edecek

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, düzenlenen konserler aracılığıyla Bornovalıların keyifli ve sanatla iç içe vakit geçirdiğini belirterek, fiziki yatırımların yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerinin de hız kesmeyeceğini söyledi.

Her Çarşamba düzenlenen konserleri Bornovalılar ilgiyle takip ediyor.

Bornova Yaz Dinletileri kapsamında 28 Ağustos’ta Grup Balkanot, 4 Eylül’de ise Ladies 35 Music grupları da Çamdibi Atatürk Parkı Amfi Tiyatrosu’nda saat 21.00’de sahne alacak.

İzmir'de Bornova’da yaz akşamları, Yaz Dinletileri ile renklenmeye devam ediyor. Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi’nin Çamdibi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirdiği etkinlikte sahne alan Grup Bando Balkan müzik ziyafeti yaşattı.

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