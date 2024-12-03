İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Merkez Kapalı Pazaryeri’nde kalıcı temizlik ve düzen sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalara duyarsız kalan pazarcı esnafına tepki gösterdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Merkez Kapalı Pazaryeri’nde geçtiğimiz hafta esnaf için başlattığı temizlik ve düzen çalışmaları sonrası denetime çıktı.

Pazarcılara eldiven, önlük ve çöp poşeti dağıtılmasına rağmen, esnafın temizlik konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

Esnafın duyarsız davranışlarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Başkan Eşki, “Bornova halkı böyle bir manzarayı hak etmiyor. Biz temiz bir çevre yaratmaya çalışırken, bu duyarsızlık kabul edilemez. Bu tavrı değiştirmek için daha kararlı adımlar atacağız. Gerekirse sabahlara kadar çalışır, Bornova’ya, İzmir'e yakışan pazarları oluştururuz. Bornova halkı temiz, düzenli ve adil pazarları hak ediyor” diyerek çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.