Bornova Belediyesi, ilçedeki yol sorunlarını çözmek amacıyla 5 mahallede eş zamanlı asfalt ve yama çalışmaları başlattı. Kurudere, Sarnıç, Karaçam, Çamiçi ve Kızılay Mahallelerinde yürütülen çalışmalarla toplam 1700 metre asfalt serimi yapılması planlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha ziyaretinde, halkın güvenli ve rahat bir ulaşımı için aralıksız çalıştıklarını belirtti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, ilçedeki yol sorunlarını çözmek ve vatandaşlara daha güvenli bir ulaşım sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı anda 5 mahallede asfalt serim ve yama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kurudere ve Sarnıç’ta tamamlanan çalışmalar, kırsal mahalleler olan Karaçam ve Çamiçi’nde devam ederken toplamda 1700 metre asfalt serimi yapılması planlanıyor. Kızılay Mahallesi’nde de 15 sokağın 12’sinde sona gelinirken, kalan 3 sokaktaki çalışmalar da hızla sürdürülüyor. Asfalt yama ekipleri ise Atatürk Mahallesi ve İnönü Mahallesi’ndeki bozuk yollarda bakım yapıyor.

BAŞKAN EŞKİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sabahın ilk ışıklarıyla sahaya inerek, ilgili bürokratlar ve birim sorumlularıyla birlikte devam eden çalışmaları yerinde gözlemledi. Başkan Eşki, ilçe genelinde eş zamanlı olarak sürdürülen bu yol yapım çalışmalarıyla ilgili, “Bornova halkının güvenli ve rahat bir ulaşım sağlaması önceliğimiz. Ekiplerimiz, mahalle mahalle bu ihtiyaçları karşılamak için aralıksız çalışıyor. Şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar her bölgenin yol sorununu çözmek için buradayız” dedi. Bornova Belediyesi’nin beş farklı ekiple sahada olduğunu belirten Başkan Eşki, hızla ilerleyen çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.